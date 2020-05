2020 May 19 12:54

CMA CGM ends ESS for exports from Russia & Baltic

CMA CGM has announced that the Emergency Space Surcharge applicable since March 15th, 2020 from Russia & Baltic is to be cancelled as from June 15th, 2020.

