2022 January 13 17:55

OOCL presents 2022 OCEAN Alliance products

Since the formation of OCEAN Alliance in 2017, OOCL has been working with its partners every year to enhance the competitiveness of the Ocean Alliance product and to meet the evolving needs of the market. Today's signing of the Day 6 product marks a new phase for the OCEAN Alliance, with the announcement of the latest products of 2022, according to the company's release.

This year, the OCEAN Alliance products line-up will be strengthened by the additions of PCN2, PCSX, the brand new ECC3, as well as refinements on selective strategic routes, bringing new and upgraded shipping options with higher flexibility, reliability, and capacity to the market. In this extraordinary time, during which the global supply chain faces significant challenges, OOCL remains committed to being a trusted and reliable partner to all our customers, by constantly delivering best-in-class services.

Starting from April 2022, OOCL will offer the following OCEAN Alliance Day 6 services:

10 Pacific Southwest Services (PSW):

Pacific China Central 1 [PCC1]: Ningbo – Shanghai – Pusan – Long Beach – Ningbo

Pacific China North 1 [PCN1]: Tianjin – Qingdao – Shanghai – Long Beach – Seattle – Tianjin

(new) Pacific China North 2 [PCN2]: Qingdao – Shanghai – Prince Rupert – Qingdao

(new) Pacific China North 3 [PCN3]: Qingdao – Shanghai – Ningbo – Los Angeles – Pusan – Qingdao

Pacific China South 1 [PCS1]: Nansha –Yantian – Xiamen – Los Angeles – Nansha

Pacific China South 2 [PCS2]: Taipei – Xiamen – Hong Kong –Yantian – Los Angeles – Oakland – Taipei

(new) Pacific China South Express [PCSX] : Shanghai – Fuqing – Xiamen – Yantian – Long Beach – Shanghai

Pacific Vietnam China South [PVCS]: Cai Mep – Nansha – Hong Kong – Yantian – Kaohsiung – Long Beach – Kaohsiung – Cai Mep

South East Asia Pendulum – PSW [SEAP-PSW]: (SEAP-USEC) – Port Kelang – Singapore – Laem Chabang – Cai Mep – Yantian – Los Angeles – Oakland – Yantian - (SEAP-USEC)

Vietnam China Service [VCS]: Singapore* – Laem Chabang* – Cai Mep* – Haiphong* – Shanghai – Ningbo – Long Beach – Oakland – Lianyungang* – Qingdao* – Shanghai – Ningbo* – Yantian* – Cai Mep* – Singapore*

4 Pacific Northwest Services (PNW):

Pacific North West 1 [PNW1]: Shekou – Hong Kong – Yantian – Kaohsiung – Vancouver – Seattle – Pusan – Kaohsiung – Shekou

​ Pacific North West 2 [PNW2]: Xiamen – Ningbo – Shanghai – Pusan – Seattle – Vancouver – Xiamen

Pacific North West 3 [PNW3]: Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Yantian – Tacoma – Vancouver – Tokyo – Osaka – Qingdao – Shanghai

​Pacific North West 4 [PNW4]: Hong Kong – Yantian – Ningbo – Shanghai – Prince Rupert – Vancouver – Shanghai* – Hong Kong

​

8 Asia - East Coast North America and U.S. Gulf Services:

East Coast China 1 [ECC1]: Xiamen – Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – Colon – Savannah – New York– Norfolk – Baltimore – Xiamen

East Coast China 2 [ECC2]: Qingdao – Ningbo – Shanghai – Pusan –Colon – Savannah – Charleston – Boston – New York – Colon – Qingdao

(new) East Coast China 3 [ECC3]: Yantian – Ningbo – Shanghai – Pusan – Norfolk – Savannah – Charleston – Miami – Yantian

East Coast Express 1 [ECX1]: Cai Mep* – Hong Kong – Yantian – Xiamen – Shanghai – Colon – New York – Savannah – Charleston - Cai Mep*

East Coast Express 2 [ECX2]: Qingdao – Ningbo – Shanghai – Pusan – New York – Norfolk – Savannah – Qingdao

South East Asia Pendulum – US East Coast [SEAP-USEC]: (SEAP-PSW) – Yantian – Cai Mep – Singapore – Port Kelang – Colombo – Halifax – New York – Norfolk – Savannah – Charleston – Port Kelang – (SEAP-PSW)

Gulf Coast China 1 [GCC1]: Singapore – Hong Kong – Shekou – Ningbo – Shanghai – Pusan – Houston – New Orleans – Mobile – Singapore

Gulf Coast China 2 [GCC2]: Shanghai – Ningbo – Xiamen – Yantian – Houston – Mobile – Tampa* – Shanghai

2 Trans - Atlantic Services:

Atlantic East Coast Express 1 [ATE1]: Southampton – Antwerp – Rotterdam – Bremerhaven – Le Havre – New York – Norfolk – Savannah – Charleston – Southampton

Atlantic Gulf Express [ATG1]: Le Havre – Antwerp – Rotterdam – Bremerhaven – Charleston –Miami – Veracruz – Altamira – Houston – New Orleans – Le Havre

7 Asia - North Europe Services:

Loop 1 [LL1]: Shanghai – Ningbo – Xiamen – Yantian – Singapore – Felixstowe – Zeebrugge – Gdansk – Wilhelmshaven – Piraeus – Singapore – Yantian – Shanghai

Loop 2 [LL2]: Xingang – Dalian – Qingdao – Shanghai – Ningbo – Singapore – Piraeus – Rotterdam – Hamburg – Antwerp – Rotterdam – Shanghai – Xingang

Loop 3 [LL3]: Xiamen – Nansha – Hong Kong – Yantian – Cai Mep – Port Kelang – Piraeus – Hamburg – Rotterdam – Zeebrugge – Felixstowe – Singapore – Hong Kong – Xiamen

Loop 4 [LL4]: Xingang – Pusan – Ningbo – Shanghai – Yantian – Singapore – Le Havre – Dunkirk – Hamburg – Rotterdam – Dunkirk – Algeciras – Malta – Port Kelang – Xingang

Loop 5 [LL5]: Qingdao – Ningbo – Shanghai – Yantian– Singapore– Tangier – Southampton – Rotterdam – Antwerp – Le Havre– Tangier – Jeddah – Qingdao

Loop 6 [LL6]: Qingdao – Shanghai – Ningbo – Taipei – Yantian – Tanjung Pelepas – Rotterdam – Felixstowe – Hamburg – Rotterdam – Colombo – Tanjung Pelepas – Kaohsiung – Qingdao

Loop 7 [LL7]: Xingang – Ningbo – Shanghai – Yantian – Singapore – Colombo – Antwerp – Hamburg – Rotterdam –Piraeus – Port Kelang – Xingang

​

4 Asia - Mediterranean Services:

Asia-West Mediterranean 1 [WM1]: Qingdao – Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – Singapore – Piraeus – La Spezia – Genoa – Fos – Valencia – Piraeus – Colombo – Singapore – Hong Kong – Qingdao

Asia-West Mediterranean 2 [WM2]: Qingdao – Pusan – Shanghai – Ningbo – Nansha – Yantian – Singapore – Malta – Valencia – Barcelona – Fos – Genoa – Malta – Beirut – Jeddah – Jebel Ali – Port Kelang – Xiamen – Qingdao

Asia-East Mediterranean and Black Sea [EM1]: Pusan – Shanghai – Ningbo – Xiamen – Shekou – Singapore – Port Said West – Beirut – Istanbul-Evyap (Izmit) – Istanbul-Ambarli (Avcilar) – Constanza – Odessa – Piraeus – Port Said West – Jeddah – Port Kelang – Pusan

Asia-Adriatic Sea [AAS]: Shanghai – Ningbo – Pusan – Shekou – Singapore – Malta – Koper – Trieste – Rijeka – Port Said West – Jeddah – Port Kelang – Shekou – Shanghai

4 Asia - Middle East Services:

Asia - Middle East 1 [ME1]: Qingdao – Ningbo – Shekou – Singapore – Jebel Ali –Bahrain – Dammam – Sohar – Singapore – Qingdao

Asia - Middle East 3 [ME3]: Lianyungang – Qingdao – Shanghai – Hong Kong – Shekou – Singapore – Jebel Ali – Hamad – Dammam – Jubail – Abu Dhabi – Singapore – Nansha – Lianyungang

Asia - Middle East 4 [ME4]: Kaohsiung – Ningbo – Shanghai – Shekou – Port Kelang – Jebel Ali – Umm Qasr – Jebel Ali – Port Kelang – Hong Kong – Kaohsiung

Asia - Middle East 5 [ME5]: Qingdao – Shanghai – Ningbo – Nansha – Singapore – Jebel Ali – Abu Dhabi – Dammam – Abu Dhabi – Port Kelang – Qingdao

2 Asia - Red Sea Services:

Asia - Red Sea 1 [RS1]: Tianjin – Qingdao – Ningbo – Nansha – Shekou– Singapore – Jeddah – Sokhna – Aqaba – Jeddah – Port Kelang – Ningbo – Tianjin

Asia - Red Sea 2 [RS2]: Shanghai – Ningbo – Taipei – Xiamen – Shekou – Singapore – Djibouti – Jeddah – Sokhna – Aqaba – Djibouti – Singapore – Shanghai