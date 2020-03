2020 March 30 16:35

OOCL announces Transpacific product update

OOCL makes further fine-tuning adjustments to its Trans-Pacific products with the details below. The adjustments to these products will commence from late April or early May this year.

7 Pacific Southwest Services (PSW):

• Pacific China Central 1 [PCC1] : Ningbo – Shanghai – Pusan – Long Beach – Pusan – Ningbo

• Pacific China North 1 [PCN1] : Tianjin – Qingdao – Shanghai – Prince Rupert – Long Beach – Seattle – Tianjin

• Pacific China South 1 [PCS1] : Fuqing – Nansha –Yantian – Xiamen – Los Angeles – Fuqing

• Pacific China South 2 [PCS2] : Taipei – Xiamen – Hong Kong – Yantian – Los Angeles – Oakland – Taipei

• Pacific Vietnam China South [PVCS] : Kaohsiung – Cai Mep – Nansha – Hong Kong – Yantian – Kaohsiung – Long Beach – Kaohsiung

• South East Asia Pendulum [SEAP-PSW] : Port Kelang – Singapore – Laem Chabang – Cai Mep – Yantian – Los Angeles – Oakland – Yantian

• Vietnam China Service [VCS] : Laem Chabang* – Haiphong* – Shanghai – Ningbo – Long Beach – Oakland – Lianyungang* – Shanghai

4 Pacific Northwest Services (PNW):

• Pacific North West 1 [PNW1] : Shekou – Hong Kong – Yantian – Kaohsiung – Vancouver – Seattle – Pusan – Kaohsiung – Shekou

• Pacific North West 2 [PNW2] : Yantian – Xiamen – Ningbo – Shanghai – Pusan – Seattle – Vancouver – Qingdao – Ningbo – Shekou

• Pacific North West 3 [PNW3] : Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Yantian – Tacoma – Vancouver – Tokyo – Osaka – Qingdao – Shanghai

• Pacific North West 4 [PNW4] : Hong Kong – Yantian – Ningbo – Shanghai – Prince Rupert – Vancouver – Shanghai* - Hong Kong

7 Asia - East Coast North America and U.S. Gulf Services:

• East Coast China 1 [ECC1] : Xiamen – Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – |PAN| - Colon – Savannah – New York– Norfolk – Baltimore– Xiamen

• East Coast China 2 [ECC2] : Qingdao – Ningbo – Shanghai – Pusan – |PAN| - Colon – Savannah – Charleston – Boston – New York – Colon – Qingdao

• East Coast Express 1 [ECX1] : Cai Mep* – Hong Kong – Yantian – Xiamen – Shanghai - |PAN| - Colon – New York – Savannah – Charleston - Cai Mep* – Hong Kong

• East Coast Express 2 [ECX2] : Qingdao – Ningbo – Shanghai – Pusan - |PAN| - New York – Norfolk – Savannah – Qingdao

• South East Asia Pendulum [SEAP-USEC] : Yantian – Cai Mep – Singapore – Port Kelang – Colombo - |SUZ| - Halifax – New York – Norfolk – Savannah – Charleston – Port Kelang – [SEAP-PSW]

• Gulf Coast China 1 [GCC1] : Singapore – Hong Kong – Shekou – Ningbo – Shanghai – Pusan - |PAN| - Houston – Mobile – New Orleans – Tampa – Miami – Singapore

• Gulf Coast China 2 [GCC2] : Shanghai – Ningbo – Xiamen – Yantian - |PAN| - Houston – Mobile – Tampa* – Shanghai

*OOCL private calls