2020 March 13 10:00

CMA CGM starts its new unmatched service offering: Ocean Alliance Day Four Product

CMA CGM Group, a world leader in maritime transport, has announced the start of the Ocean Alliance Day Four Product. The Ocean Alliance Day Four Product strengthens CMA CGM’s service offering by providing even better services and upgrades to the Group’s customers, in line with its Customer Centricity strategy, the company said in its release.

Ocean Alliance Day Four will provide 19 Transpacific services, 2 Transatlantic services, 7 Asia-North Europe services, 4 Asia-Mediterranean services, 4 Asia-Middle East Gulf services and 2 Asia-Red Sea services.

OCEAN ALLIANCE DAY 4 PRODUCT: 7 trades, 38 services

Asia – North America West Coast

Asia – North America Pacific South West

PRX | Fuqing – Nansha – Yantian – Xiamen – Los Angeles – Fuqing

BOHAI | Tianjin – Qingdao – Shanghai – Prince Rupert – Los Angeles – Oakland – Tianjin

JAX | Port Kelang – Singapore – Laem Chabang – Cai Mep – Yantian - Los Angeles – Oakland – Yantian *pendulum loop with Columbus Suez*

HBB | Qingdao – Shanghai – Ningbo – Los Angeles – Oakland – Tokyo - Qingdao

SCS | Kaohsiung – Cai Mep – Shekou - Hong Kong – Yantian – Kaohsiung – Long Beach – Kaohsiung

GEX | Taipei – Xiamen – Yantian – Los Angeles – Oakland - Taipei

JDX | Hong Kong – Yantian - Kaohsiung – Taipei – Los Angeles – Oakland – Tacoma – Kaohsiung – Hong Kong

HIX | Ningbo – Shanghai – Busan – Long Beach – Busan – Ningbo

Asia – North America Pacific North West

COLUMBUS PNW | Singapore - Yantian – Xiamen – Ningbo – Shanghai – Busan – Seattle – Vancouver – Qingdao *pendulum loop with CIMEX 1*

TPX | Hong Kong – Yantian – Ningbo – Shanghai – Prince Rupert – Vancouver – Hong Kong

NWX | Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Yantian - Tacoma – Vancouver – Tokyo – Osaka – Qingdao – Shanghai

DAS | Shekou – Hong Kong – Yantian – Kaohsiung – Vancouver – Seattle – Busan – Kaohsiung – Shekou

Asia – North America U.S. East Coast

MANHATTAN BRIDGE | Qingdao – Ningbo – Shanghai – Busan – PANAMA Canal - New York – Norfolk – Savannah – PANAMA Canal - Qingdao

SAX | Hong Kong – Yantian – Xiamen - Shanghai – PANAMA Canal - Colon – New York – Savannah - Charleston – SUEZ Canal – Hong Kong

COLUMBUS SUEZ | Yantian - Cai Mep – Singapore – Port Kelang – Colombo – SUEZ Canal - Halifax – New York – Norfolk – Savannah – Charleston – SUEZ Canal *pendulum loop with JAX*

VESPUCCI | Qingdao – Ningbo – Shanghai – Busan – PANAMA Canal - Colon – Savannah – Charleston – Boston – New York – Colon – PANAMA Canal - Qingdao

TWS | Xiamen – Kaohsiung - Hong Kong – Yantian – PANAMA Canal - Colon – Savannah – New York – Norfolk – Baltimore – PANAMA Canal - Xiamen

PEX3 | Singapore – Vung Tau – Hong Kong - Shekou – Ningbo – Shanghai - Busan – PANAMA Canal - Houston – Mobile – New Orleans – Tampa - Miami – SUEZ Canal - Singapore

GMX | Shanghai – Ningbo – Xiamen – Yantian – PANAMA Canal - Houston - Mobile – PANAMA Canal - Shanghai

Asia – North Europe

FAL1 | Tianjin - Busan – Ningbo – Shanghai – Yantian – Singapore – SUEZ Canal – Southampton – Dunkerque - Hamburg – Rotterdam – Southampton – Algeciras – SUEZ Canal – Port Kelang – Tianjin

FAL2 | Tianjin – Dalian – Qingdao – Shanghai – Ningbo – Singapore – SUEZ Canal – Piraeus – Rotterdam – Hamburg – Antwerp – Rotterdam - SUEZ Canal – Shanghai – Tianjin

FAL3 | Qingdao – Ningbo - Shanghai – Yantian – Singapore – SUEZ Canal – Algeciras - Le Havre – Rotterdam – Antwerp - Le Havre – Malta - SUEZ Canal – Jeddah – Jebel Ali – Port Kelang - Qingdao

FAL5 | Shanghai – Ningbo – Xiamen – Yantian – Singapore – SUEZ Canal – Felixstowe – Zeebrugge – Gdansk – Wilhelmshaven – Piraeus – SUEZ Canal – Singapore – Yantian – Shanghai

FAL6 | Kaohsiung – Qingdao - Shanghai - Ningbo – Taipei – Yantian – Tanjung Pelepas – SUEZ Canal – Rotterdam – Felixstowe – Hamburg – Rotterdam – SUEZ Canal – Colombo – Tanjung Pelepas - Kaohsiung

FAL7 | Xiamen - Nansha – Hong Kong – Yantian – Cai Mep – Port Kelang – SUEZ Canal – Piraeus – Hamburg – Rotterdam – Zeebrugge - Felixstowe – SUEZ Canal – Singapore – Hong Kong - Xiamen

FAL8 | Ningbo – Shanghai - Kaohsiung – Yantian - Singapore – Colombo – SUEZ Canal – Antwerp – Hamburg – Rotterdam – SUEZ Canal – Port Kelang - Ningbo

Transatlantic

LIBERTY BRIDGE | Southampton – Antwerp – Rotterdam – Bremerhaven – Le Havre – New York – Norfolk - Savannah – Charleston – Southampton

VICTORY BRIDGE | Le Havre – Antwerp – Rotterdam – Bremerhaven – Charleston - Miami – Veracruz – Altamira – Houston – New Orleans – Le Havre

Asia – Middle East Gulf

CIMEX 1 | Qingdao - Ningbo – Shekou – Singapore – Jebel Ali – Dammam – Bahrein - Sohar - Singapore – Yantian *pendulum loop with Columbus PNW*

CIMEX 5 | Lianyungang – Qingdao – Shanghai – Hong Kong – Shekou – Singapore – Jebel Ali – Hamad - Dammam – Jubail - Abu Dhabi – Singapore - Nansha – Lianyungang

CIMEX 6 | Shanghai – Ningbo – Taipei – Shekou – Tanjung Pelepas – Port Kelang – Jebel Ali – Umm Qasr – Jebel Ali - Port Kelang – Hong Kong – Shanghai

CIMEX 7 | Qingdao - Shanghai – Ningbo – Nansha – Singapore – Jebel Ali – Abu Dhabi – Dammam – Abu Dhabi – Port Kelang – Qingdao

Asia – Red Sea

REX 1 | Tianjin – Qingdao - Ningbo – Nansha – Shekou – Singapore – Jeddah – Sokhna – Aqaba – Jeddah – Port Kelang – Ningbo – Tianjin

REX 2 | Shanghai – Ningbo – Taipei – Xiamen – Shekou – Singapore – Djibouti – Jeddah – Sokhna – Aqaba – Djibouti – Singapore – Shanghai

Asia – Mediterranean

MEX1 | Qingdao – Busan – Shanghai – Ningbo – Nansha – Yantian – Singapore – SUEZ Canal – Malta – Valencia – Barcelona - Fos – Genoa – Malta – Beirut – SUEZ Canal – Jeddah – Jebel Ali - Port Kelang – Xiamen – Qingdao

MEX2 | Qingdao – Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – Singapore – SUEZ Canal – Piraeus – La Spezia – Genoa – Fos – Valencia – Piraeus – SUEZ Canal – Colombo – Singapore – Hong Kong – Qingdao

BEX | Busan – Shanghai – Ningbo – Xiamen – Shekou – Singapore – SUEZ Canal – Port Said West – Beirut – Tripoli - Istanbul Evyap (Izmit) – Istanbul Ambarli (Avcilar) – Constanza – Odessa – Piraeus – Port Said West – SUEZ Canal – Jeddah – Port Kelang – Busan

PHOEX | Shanghai – Ningbo – Busan – Shekou – Singapore – SUEZ Canal – Malta – Koper – Trieste – Rijeka – Port Said West – SUEZ Canal – Jeddah – Port Kelang – Shekou – Shanghai

Ocean Alliance

The world’s largest operational agreement between shipping companies

4 major actors in the shipping industry: CMA CGM, COSCO, Evergreen and OOCL

Launched in Spring 2017

Long Term duration agreement