2020 January 15 13:11

OOCL presents 2020 Ocean Alliance products

OOCL presented the latest line up of the Ocean Alliance products that will commence from April this year. The port rotations can be subject to changes before the launch of the products in April.



6 Pacific Southwest Services (PSW):

• Pacific China Central 1 [PCC1] : Ningbo – Shanghai – Pusan – Long Beach – Pusan – Ningbo

• Pacific China North 1 [PCN1] : Tianjin – Qingdao – Shanghai –Prince Rupert – Los Angeles – Oakland – Tianjin

• Pacific China South 1 [PCS1] : Fuqing – Nansha –Yantian – Xiamen – Los Angeles – Fuqing

• Pacific China South 2 [PCS2] : Taipei – Xiamen – Yantian – Los Angeles – Oakland – Taipei

• Pacific Vietnam China South [PVCS] : Kaohsiung – Cai Mep – Hong Kong – Yantian – Kaohsiung – Long Beach – Kaohsiung

• South East Asia Pendulum [SEAP-PSW] : Port Kelang – Singapore – Laem Chabang – Cai Mep – Yantian – Los Angeles – Oakland – Yantian

4 Pacific Northwest Services (PNW):

• Pacific North West 1 [PNW1] : Shekou – Hong Kong – Yantian – Kaohsiung – Vancouver – Seattle – Pusan – Kaohsiung – Shekou

• Pacific North West 2 [PNW2] : Yantian – Xiamen – Ningbo – Shanghai – Pusan – Seattle – Vancouver – Qingdao – Ningbo – Shekou

• Pacific North West 3 [PNW3] : Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Yantian – Tacoma – Vancouver – Tokyo – Osaka – Qingdao – Shanghai

• Pacific North West 4 [PNW4] : Hong Kong – Yantian – Ningbo – Shanghai – Prince Rupert – Vancouver – Hong Kong

7 Asia - East Coast North America and U.S. Gulf Services:

• East Coast China 1 [ECC1] : Xiamen – Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – |PAN| - Colon – Savannah – New York– Norfolk – Baltimore– Xiamen

• East Coast China 2 [ECC2] : Qingdao – Ningbo – Shanghai – Pusan – |PAN| - Colon – Savannah – Charleston – Boston – New York – Colon – Qingdao

• East Coast Express 1 [ECX1] : Cai Mep* – Hong Kong – Yantian – Xiamen – Shanghai - |PAN| - Colon – New York – Savannah – Charleston - Cai Mep* – Hong Kong

• East Coast Express 2 [ECX2] : Qingdao – Ningbo – Shanghai – Pusan - |PAN| - New York – Norfolk – Savannah – Qingdao

• South East Asia Pendulum [SEAP-USEC] : Yantian – Cai Mep – Singapore – Port Kelang – Colombo - |SUZ| - Halifax – New York – Norfolk – Savannah – Charleston – Port Kelang – (PSW3)

• Gulf Coast China 1 [GCC1] : Singapore – Hong Kong – Shekou – Ningbo – Shanghai – Pusan - |PAN| - Houston – Mobile – New Orleans – Tampa – Miami – Singapore

• Gulf Coast China 2 [GCC2] : Shanghai – Ningbo – Xiamen – Yantian - |PAN| - Houston – Mobile – Tampa* – Shanghai

2 Trans - Atlantic Services:

• Atlantic East Coast Express 1 [ATE1] : Southampton – Antwerp – Rotterdam – Bremerhaven – Le Havre – New York – Norfolk – Savannah – Charleston – Southampton

• Atlantic Gulf Express [ATG1] : Le Havre – Antwerp – Rotterdam – Bremerhaven – Charleston –Miami – Veracruz – Altamira – Houston – New Orleans – Le Havre

7 Asia - North Europe Services:

• Loop 1 [LL1] : Shanghai – Ningbo – Xiamen – Yantian – Singapore – Felixstowe – Zeebrugge – Gdansk – Wilhelmshaven – Piraeus – Singapore – Yantian – Shanghai

• Loop 2 [LL2] : Xingang – Dalian – Qingdao – Shanghai – Ningbo – Singapore – Piraeus – Rotterdam – Hamburg – Antwerp – Rotterdam – Shanghai – Xingang

• Loop 3 [LL3] : Xiamen – Nansha – Hong Kong – Yantian – Cai Mep – Port Kelang – Piraeus – Hamburg – Rotterdam – Zeebrugge – Felixstowe – Singapore – HongKong – Xiamen

• Loop 4 [LL4] : Xingang – Pusan – Ningbo – Shanghai – Yantian – Singapore – Southampton – Dunkirk – Hamburg – Rotterdam – Southampton– Algeciras – Port Kelang – Xingang

• Loop 5 [LL5] : Qingdao – Ningbo – Shanghai – Yantian– Singapore– Algeciras – Le Havre – Rotterdam – Antwerp – Le Havre– Malta – Jeddah – Jebel Ali – Port Kelang – Qingdao

• Loop 6 [LL6] : Kaohsiung – Qingdao – Shanghai – Ningbo – Taipei – Yantian – Tanjung Pelepas – Rotterdam – Felixstowe – Hamburg – Rotterdam – Colombo – Tanjung Pelepas – Kaohsiung

• Loop 7 [LL7] : Ningbo – Shanghai – Kaohsiung – Yantian – Singapore – Colombo – Antwerp – Hamburg – Rotterdam – Port Kelang – Ningbo

4 Asia - Mediterranean Services:

• Asia-West Mediterranean 1 [WM1] : Qingdao – Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – Singapore – Piraeus – La Spezia – Genoa – Fos – Valencia – Piraeus – Colombo – Singapore – Hong Kong – Qingdao

• Asia-West Mediterranean 2 [WM2] : Qingdao – Pusan – Shanghai – Ningbo – Nansha – Yantian – Singapore – Malta – Valencia – Barcelona – Fos – Genoa – Malta – Beirut – Jeddah – Jebel Ali - Port Kelang – Xiamen – Qingdao

• Asia-East Mediterranean and Black Sea [EM1] : Pusan – Shanghai – Ningbo – Xiamen – Shekou – Singapore – Port Said West – Beirut – Istanbul-Evyap (Izmit) – Istanbul-Ambarli (Avcilar) – Constanza – Odessa – Piraeus- Port Said West – Jeddah – Port Kelang – Pusan

• Asia-Adriatic Sea [AAS] : Shanghai – Ningbo – Pusan – Shekou – Singapore – Malta – Koper – Trieste – Rijeka – Port Said West – Jeddah – Port Kelang – Shekou – Shanghai

4 Asia - Middle East Services:

• Asia - Middle East 1 [ME1] : [PNW2] – Qingdao – Ningbo – Shekou – Singapore – Jebel Ali – Dammam – Bahrain –Sohar – Singapore – [PNW2]

• Asia - Middle East 3 [ME3] : Lianyungang – Qingdao – Shanghai – Hong Kong – Shekou – Singapore – Jebel Ali – Hamad – Dammam – Jubail – Abu Dhabi – Singapore – Nansha

• Asia - Middle East 4 [ME4] : Shanghai – Ningbo – Taipei – Shekou – Tanjung Pelepas – Port Kelang – Jebel Ali – Umm Qasr – Jebel Ali – Port Kelang – Hong Kong

• Asia - Middle East 5 [ME5] : Qingdao – Shanghai – Ningbo – Nansha – Singapore –Jebel Ali – Abu Dhabi – Dammam – Abu Dhabi – Port Kelang

2 Asia - Red Sea Services:

• Asia - Red Sea 1 [RS1] : Tianjin – Qingdao – Ningbo – Nansha – Shekou– Singapore – Jeddah – Sokhna – Aqaba – Jeddah – Port Kelang – Ningbo – Tianjin

• Asia - Red Sea 2 [RS2] : Shanghai – Ningbo – Taipei – Xiamen – Shekou – Singapore – Djibouti – Jeddah – Sokhna – Aqaba – Djibouti – Singapore -Shanghai