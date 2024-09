2024 September 12 13:08

Yang Ming announces 2025 East-West service via Cape of Good Hope

Yang Ming Marine Transport Corporation ("Yang Ming") announced the East-West services via the Cape of Good Hope, should the Red Sea crisis persist in February 2025.

Upholding the highest principles of safety for our crew, vessels, and cargo of our valued customers, Yang Ming, together with our Partners, has planned the adjustments via the Cape of Good Hope. These adjustments cover a total of 11 services among Asia – North Europe, Asia – Mediterranean, and Asia – U.S. East Coast, with no impact on the number of services or major port coverage compared to the planned routes via the Suez Canal.

Yang Ming announced the following port rotation details of 2025 East-West services via Cape of Good Hope:

Asia – North Europe

FP1 (Far East – Pacific 1)

Tokyo – Shimizu – Kobe – Nagoya – Tokyo – Singapore – (CoGH) – Rotterdam – Hamburg – Le Havre – (CoGH) – Singapore – Kobe – Nagoya – Tokyo

FN2 (Far East – Pacific North 2)

Tokyo – Kobe – Shanghai – Ningbo – Yantian – Singapore – (CoGH) – Southampton – Antwerp – (CoGH) – Singapore – Laem Chabang – Cai Mep – Haiphong – Yantian

FE3 (Far East 3)

Qingdao – Pusan – Shanghai – Xiamen – Singapore – (CoGH) – Algeciras – Rotterdam – Hamburg – Southampton – (CoGH) – Singapore – Yantian – Qingdao

FE4 (Far East 4)

Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Yantian – Cai Mep – Singapore – (CoGH) – Rotterdam – Hamburg – Le Havre – Algeciras – (CoGH) – Singapore – Kaohsiung –Shanghai

FE5 (Far East 5)

Qingdao – Pusan – Ningbo – Shanghai – Yantian – Singapore - (CoGH) – Antwerp – Hamburg – Rotterdam – Antwerp – Le Havre – London Gateway - (CoGH) – Yantian – Qingdao

FE6 (Far East 6)

Ningbo – Shanghai – Xiamen – Singapore - (CoGH) – Le Havre – Rotterdam – Hamburg – Antwerp - (CoGH) – Port Klang – Singapore – Laem Chabang – Cai Mep

Asia - Mediterranean

MD1 (Mediterranean 1)

Ningbo – Shanghai – Shekou – Singapore – (CoGH) – Damietta – Piraeus – Istanbul – Izmit - Mersin – Damietta – (CoGH) – Singapore – Kaohsiung – Ningbo

MS2 (Mediterranean Pacific South 2)

Pusan – Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Shekou – Singapore – (CoGH) – Tangier – Valencia – Barcelona – Genoa – Fos – (CoGH) – Singapore – Laem Chabang – Cai Mep – Shanghai

MD3 (Mediterranean 3)

Xingang – Dalian – Pusan – Ningbo – Shanghai – Singapore - (CoGH) – Yarimca – Istanbul – Tekirdag – Piraeus - (CoGH) – Singapore – Xiamen – Xingang

MD4 (Mediterranean 4)

Shanghai – Ningbo – Yantian – Singapore - (CoGH) – Abu Qir – Gioia Tauro – Genoa – La Spezia – Fos – Valencia – Malaga - (CoGH) – Yantian – Shanghai

Asia – U.S. East Coast (EC1/EC2/EC4 via Panama Canal will not be affected)

EC3 (U.S. East Coast 3)

Laem Chabang – Cai Mep – Singapore – Colombo – (CoGH) – Halifax – New York – Savannah – Jacksonville – Charleston – Norfolk – New York – Halifax – (CoGH) - Singapore – Laem Chabang