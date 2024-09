2024 September 9 13:37

ONE announces East - West services effective from February 2025

Ocean Network Express (“ONE”) announced its Asia - Europe, Transpacific, Asia - Middle East main trade lane products, scheduled to commence in February 2025. The new product lineup offers a wider selection of reliable and flexible services, along with enhanced global coverage with more than 80 direct port calls, according to the company's release.

In addition to the cooperation of Premier Alliance, with ONE’s long-standing partners, HMM (“HMM”) and Yang Ming Marine Transportation (“Yang Ming”), the newly established slot exchange cooperation with Mediterranean Shipping Company (“MSC”) in the Asia-Europe Trade lanes is aimed to further strengthen and improve the service network.

Jeremy Nixon, CEO of ONE commented, “In addition to announcing today our new Asia Europe deployment plans, we have now released our new 2025 Product guide for Transpacific and Asia - Middle East Trade from February. Since our inception in 2018, the number of ONE weekly services and our geographical coverage has continued to steadily grow. As a company, we are focused on delivering quality end-to-end full container load shipment solutions. Allied to accurate and dependable equipment and space management outcomes. Ably supported by our experienced quality customer service staff and the latest developments in digital services.”



Below are port rotations of the new 2025 services:

Asia - North Europe

FP1 (Far East - Pacific 1)

Tokyo - Shimizu - Kobe - Nagoya - Tokyo - Singapore - (Suez) - Damietta - Rotterdam - Hamburg - Le Havre - (Suez) - Singapore - Kobe - Nagoya - Tokyo

FN2 (Far East Pacific North 2)

Tokyo - Kobe - Shanghai - Ningbo - Yantian - Singapore - (Suez) - Tangier - Southampton - Antwerp - (Suez) - Jeddah - Singapore - Laem Chabang - Cai Mep - Haiphong - Yantian

FE3 (Far East 3)

Qingdao - Pusan - Shanghai - Xiamen - Singapore - (Suez) - Algeciras - Rotterdam - Hamburg- Southampton - (Suez) - Singapore - Yantian - Qingdao

FE4 (Far East 4)

Shanghai - Ningbo - Kaohsiung - Yantian - Cai Mep - Singapore - (Suez) - Damietta - Rotterdam - Hamburg - Le Havre - Algeciras - (Suez) - Singapore - Kaohsiung - Shanghai

FE5 (Far East 5)

Qingdao - Pusan - Ningbo - Shanghai - Yantian - Singapore - (CoGH)- Antwerp - Hamburg - Rotterdam - Antwerp - Le Havre - London Gateway - (CoGH) - Yantian - Qingdao

FE6 (Far East 6)

Ningbo - Shanghai - Xiamen - Singapore - (CoGH) - Le Havre - Rotterdam - Hamburg - Antwerp - (CoGH) - Port Kelang - Singapore - Laem Chabang - Cai Mep

IOX (Indian Ocean Express)

Karachi - Hazira - Mundra - Nhava Sheva - Colombo - (Suez) - London Gateway - Rotterdam - Hamburg - Antwerp - (Suez) - Jeddah - Karachi



Asia - Mediterranean

MD1 (Mediterranean 1)

Ningbo - Shanghai - Shekou - Singapore - (Suez) - Piraeus - Istanbul - Izmit - Mersin - Damietta - (Suez) - Jeddah - Singapore - Kaohsiung - Ningbo

MS2 (Mediterranean Pacific South 2)

Pusan - Shanghai - Ningbo - Kaohsiung - Shekou - Singapore - (Suez) - Damietta - Barcelona - Valencia - Fos - Genoa - Piraeus - (Suez) - Singapore - Laem Chabang - Cai Mep - Shanghai

MD3 (Mediterranean 3)

Xingang - Dalian - Pusan - Ningbo - Shanghai - Singapore - (CoGH) - Yarimca - Istanbul - Tekirdag - Piraeus - (CoGH) - Singapore - Xiamen - Xingang

MD4 (Mediterranean 4)

Shanghai - Ningbo - Yantian - Singapore - (CoGH) - Abu Qir - Gioia Tauro - Genoa - La Spezia - Fos- Valencia - Malaga - (CoGH) - Yantian - Shanghai

IOM (Indian Ocean Mediterranean)

Nhava Sheva - Karachi - Mundra - Jeddah - (Suez) - Piraeus - Genoa - Barcelona - Valencia - Algeciras - Piraeus - (Suez) - Jeddah - Karachi - Mundra - Nhava Sheva



Asia - US West Coast South

FP1 (Far East - Pacific 1)

Singapore - Kobe - Nagoya - Tokyo - Los Angeles/Long Beach - Oakland - Tokyo - Shimizu - Kobe - Nagoya - Tokyo - Singapore

MS2 (Mediterranean Pacific South 2)

Singapore - Laem Chabang - Cai Mep - Shanghai- Los Angeles/Long Beach - Oakland - Pusan - Shanghai - Ningbo - Kaohsiung - Shekou - Singapore

PS3 (Pacific South 3)

Nhava Sheva - Pipavav - Colombo - Port Kelang - Singapore - Cai Mep - Haiphong - Yantian - Los Angeles/Long Beach - Oakland - Tokyo - Pusan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Singapore - Port Kelang - Nhava Sheva

PS4 (Pacific South 4)

Xiamen - Yantian - Kaohsiung - Keelung - Los Angeles/Long Beach - Oakland - Keelung - Kaohsiung - Xiamen

PS5 (Pacific South 5)

Qingdao - Ningbo - Los Angeles/Long Beach - Oakland - Kobe - Qingdao

PS6 (Pacific South 6)

Shanghai - Ningbo - Kwangyang - Pusan - Los Angeles/Long Beach - Oakland - Pusan - Kwangyang - Incheon - Shanghai

AP1 (Asia Pacific 1)

Haiphong - Cai Mep - Shekou - Xiamen - Taipei - Ningbo - Shanghai - Los Angeles/Long Beach - Oakland - Shekou - Haiphong

AHX (Asia Hawaii Express)

Pusan - Yokohama - Honolulu - Pusan



Asia - US West Coast North

PN1 (Pacific North 1)

Xiamen - Kaohsiung - Ningbo - Nagoya - Tokyo - Tacoma - Vancouver - Tokyo - Kobe - Nagoya - Xiamen

FN2 (Far East Pacific North 2)

Singapore - Laem Chabang - Cai Mep - Haiphong - Yantian -Vancouver - Tacoma - Tokyo - Kobe -Shanghai - Ningbo - Yantian - Singapore

PN3 (Pacific North 3)

Qingdao - Ningbo - Shanghai - Pusan - Vancouver - Tacoma - Pusan - Qingdao



Asia - US East Coast

EC1 (US East Coast 1)

Kaohsiung - Yantian - Shanghai - Ningbo - Pusan - (Panama) - New York - Norfolk - Savannah - (Panama) - Balboa - Kaohsiung

EC2 (US East Coast 2)

Xiamen - Yantian - Ningbo - Shanghai - Pusan - (Panama) -Manzanillo - Savannah - Charleston - Manzanillo - (Panama) - Pusan - Xiamen

EC3 (US East Coast 3)

Laem Chabang - Cai Mep - Singapore - Colombo - (Suez) - Halifax - New York - Savannah - Jacksonville - Charleston - Norfolk - New York - Halifax - (Suez) - Singapore - Laem Chabang

EC4 (US East Coast 4)

Kaohsiung - Hong Kong - Yantian - Ningbo - Shanghai - Pusan - (Panama) - Houston - Mobile- (Panama) - Rodman - Kaohsiung

WIN (West India North America)

Bin Qasim - Hazira - Nhava Sheva - Mundra - (CoGH) - New York - Savannah - Jacksonville - Charleston - Norfolk - (CoGH) - Bin Qasim



Asia - Middle East and Red Sea

AG1 (Asia Gulf Express 1)

Qingdao - Pusan - Shanghai - Ningbo - Kaohsiung - Shekou - Singapore - Jebel Ali - Dammam - Jubail - Hamad - Abu Dhabi - Jebel Ali - Sohar - Port Kelang - Singapore - Hong Kong - Qingdao

AG2 (Asia Gulf Express 2)

Pusan - Qingdao - Xiamen - Da Chan Bay - Port Kelang - Jebel Ali - Dammam - Bahrain - Pusan

AG3 (Asia Gulf Express 3)

Shanghai - Ningbo - Shekou - Singapore - Jebel Ali - Sohar - Port Kelang - Shanghai

AG4 (Asia Gulf Express 4)

Nansha - Da Chan Bay - Port Kelang - Jebel Ali - Hamad - Nansha

AR1 (Asia Red Sea1) - extend current suspension until further notice

Pusan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Singapore - Port Kelang - Jeddah - Aqaba - Sokhna - Jeddah - Singapore - Pusan



Many of the rotations listed are based on routing via the Suez Canal. ONE will update and announce the rotations routing via the Cape of Good Hope in the coming days.



Ocean Network Express (ONE), headquartered in Singapore, is one of the world's leading liner shipping companies. It operates a fleet of over 240 vessels with a capacity exceeding 1.9 million TEUs. Through its extensive global network, ONE provides container shipping services to over 120 countries. The company was established by integrating the container shipping businesses of Kawasaki Kisen Kaisha ("K" LINE), Mitsui O.S.K. Lines (MOL), and Nippon Yusen Kaisha (NYK).