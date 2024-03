2024 March 28 11:48

Yang Ming announces 2025 Trans-Pacific service network

Yang Ming will refine its Trans-Pacific service network starting from February, 2025. The enhanced network will feature a total of 13 loops covering both Asia – U.S. West coast and Asia – U.S. East coast, continuing to provide its valued customers with reliable and robust services.

Port rotation:

Asia – U.S. West Coast South services: 6 loops

FP1 (Far East – Pacific 1)

From Europe - Singapore - Kobe – Nagoya – Tokyo – Los Angeles/Long Beach – Oakland – Tokyo – Shimizu – Kobe – Nagoya – Tokyo – Singapore – To Europe

PS3 (Pacific South 3)

Nhava Sheva – Pipavav – Colombo – Port Kelang – Singapore – Cai Mep – Haiphong – Yantian – Los Angeles/Long Beach – Oakland – Tokyo - Pusan – Shanghai – Ningbo – Shekou – Singapore – Port Kelang – Nhava Sheva

PS4 (Pacific South 4)

Xiamen – Yantian – Kaohsiung – Keelung – Los Angeles/Long Beach – Oakland – Keelung – Kaohsiung – Xiamen

PS6 (Pacific South 6)

Qingdao – Ningbo – Los Angeles/Long Beach – Oakland – Kobe – Qingdao

PS7 (Pacific South 7)

Singapore – Laem Chabang – Cai Mep – Shanghai – Los Angeles/Long Beach – Oakland –Shanghai – Singapore

PS8 (Pacific South 8)

Shanghai – Ningbo – Kwangyang – Pusan – Los Angeles/Long Beach – Oakland – Pusan – Kwangyang – Incheon – Shanghai

Asia – U.S. West Coast North: 3 loops

PN1 (Pacific North 1)

Xiamen – Kaohsiung – Ningbo – Nagoya – Tokyo – Tacoma – Vancouver – Tokyo – Kobe – Nagoya – Xiamen

PN2 (Pacific North 2)

Singapore – Laem Chabang – Cai Mep – Haiphong – Yantian –Vancouver – Tacoma – Tokyo – Kobe – Shanghai – Singapore

PN3 (Pacific North 3)

Qingdao – Ningbo – Shanghai – Pusan – Vancouver – Tacoma – Pusan – Qingdao

Asia – U.S. East Coast: 4 loops

EC1 (US East Coast 1)

Kaohsiung – Yantian – Shanghai – Ningbo – Pusan – (Panama) - New York – Norfolk – Savannah – (Panama) - Balboa – Kaohsiung

EC2 (US East Coast 2)

Xiamen – Yantian – Ningbo – Shanghai – Pusan – (Panama) – Manzanillo, PA – Savannah – Charleston – Wilmington – Norfolk – Manzanillo, PA – (Panama) – Pusan – Xiamen

EC5 (US East Coast 5)

Laem Chabang – Cai Mep – Singapore – Colombo – (Suez) – Halifax - New York – Savannah – Jacksonville – Charleston – Norfolk – New York – Halifax - (Suez) – Singapore – Laem Chabang

EC6 (US East Coast 6)

Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – Ningbo – Shanghai – Pusan – (Panama) – Houston – Mobile – (Panama) – Rodman – Kaohsiung