2020 February 18 15:36

CMA CGM announces Emergency Space Surcharge for exports from Russia & Baltic

CMA CGM has announced the following Emergency Space Surcharge (ESS):

Effective March 15th, 2020 (date of loading) until further notice:

Origin : From Baltic

Destination: To Red Sea, Indian Sub-continent, Middle East Gulf, North East Asia, South East Asia, China, Hong Kong SAR & Macau SAR

Cargo: Dry & Reefer

Amount: USD 100 per TEU

Origin : From St Petersburg, Bronka, Ust'-Luga & Kaliningrad

Destination: To North Europe, Baltic, Scandinavia & Poland

Cargo: Dry & Reefer

Amount: USD 50 per TEU

Origin : From St Petersburg, Bronka, Ust'-Luga & Kaliningrad

Destination: To East Mediterranean, West Mediterranean, Adriatic, Black Sea & North Africa

Cargo: Dry & Reefer

Amount: USD 55 per TEU

Origin : From Latvia, Lithuania & Estonia

Destination: To East Med, West Med, Adriatic, Black Sea & North Africa

Cargo: Dry & Reefer

Amount: EUR 50 per TEU

